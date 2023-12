Questa è la scheda video da comprare su Amazon a meno di 300€ oggi

Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video da comprare a Natale a meno di 300 euro, in questo momento, è possibile puntare su una nuova offerta Amazon riservata alla Radeon RX 6650 XT nella versione Gigabyte Gaming OC a tripla ventola. In questo momento, la scheda video è disponibile al prezzo scontato di 292 euro. Si tratta della soluzione per tutti i videogiocatori alla ricerca di un’ottima scheda, in questa fascia di prezzo, per il gaming a 1080p con un frame rate sempre elevato e con temperature ridotte. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. La scheda è venduta è spedita da Amazon e la consegna è immediata.

Gigabyte RX 6650 XT: su Amazon c’è l’offerta giusta

La RX 6650 XT è la scheda video giusta per chi ha un budget da 300 euro e cerca una GPU in grado di garantire un frame rate elevato a 1080p. Dotata di 8 GB di memoria e di un sistema di raffreddamento a tripla ventola, la scheda di AMD, nella versione firmata Gigabyte, è la soluzione ideale per la maggior parte degli utenti e l’offerta in corso è, quindi, da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la RX 6650 XT in versione Gigabyte Gaming OC con tripla ventola al prezzo scontato di 292 euro. Si tratta dell’occasione giusta per chi è alla ricerca di una nuova scheda video da meno di 300 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile con consegna immediata. Per accedere allo sconto è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e poi aggiungere la scheda al carrello.

