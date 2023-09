Questa docking station in offerta su Amazon è un concentrato di tecnologia: supporta fino a 3 monitor

Se stai cercando una soluzione versatile per espandere le tue opzioni di connettività e migliorare la produttività, allora non cercare oltre. Questo hub USB C Baseus con funzione di Docking Station in forte sconto è l’accessorio perfetto per te. Con una promozione imperdibile su Amazon, puoi ora ottenere questo hub 13-in-1 a soli 59,99€, risparmiando ben 20€ rispetto al prezzo originale di 79,99€.

Per ottenere il prezzo promozionale non dovrai fare altro che spuntare la casella che troverai sotto al prezzo del prodotto: così facendo, otterrai un risparmio immediato di 20€.

L’hub USB C Baseus Docking Station è una soluzione completa per espandere le tue opzioni di connettività. Con 2 porte HDMI 4K/60Hz, 1 porta DisplayPort 4K/120Hz, 1 porta VGA, e una porta dati USB 3.1 da 10 Gbps, avrai tutte le porte necessarie per collegare simultaneamente due o tre monitor esterni.

Questo ti permette di aumentare la produttività, che tu stia facendo multitasking, editing o semplicemente guardare i tuoi film preferiti in alta risoluzione. La porta DisplayPort 1.4 supporta una straordinaria uscita 4K/120Hz con DSC, garantendo immagini chiare e dettagliate senza ritardi. Inoltre, le due porte USB-A e la porta USB-C da 10 Gbps consentono trasferimenti di file ultraveloci, con una velocità di 1000M/S, risparmiando tempo prezioso.

Non solo offre una connettività di alto livello, ma anche una connessione Ethernet Gigabit per una navigazione senza interruzioni e una porta di alimentazione PD 100W che supporta la carica rapida fino a 85W in uscita. Puoi caricare i tuoi dispositivi mentre utilizzi le altre funzioni dell’hub USB C.

Compatibile con dispositivi Thunderbolt 3/4 e gran parte dei dispositivi con porta USB-C, questo hub è un’aggiunta essenziale per qualsiasi setup di lavoro o di intrattenimento. D’interessante c’è che questo Hub è dotato anche di una luce LED che ti informerà della compatibilità della porta USB-C del tuo laptop con l’uscita video.

L’offerta attuale su Amazon rende l’hub USB C Baseus Docking Station una scelta ancora più conveniente. Con un prezzo scontato di soli 59,99€ rispetto ai 79,99€ originali, ora è il momento perfetto per potenziare il multitasking del tuo laptop.

