Questa Charging Station per PS5 in offerta è ciò di cui avete bisogno (24€)

Se siete dei (fortunati) possessori di una PlayStation 5 (PS5) e desiderate acquistare un accessorio comodo e sicuramente utile, la Charging Station ufficiale è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ad un prezzo di appena 24€ e arriverà a casa vostra nel giro di qualche giorno, dato che non è incluso tra le consegne Prime.

Ricarica in modo comodo e veloce i tuoi DualSense PS5 con questa Charging Station

Tra gli innumerevoli accessori ufficiali disponibili per PS5, questa Charging Station è senza dubbio tra le più interessanti. Si tratta infatti di un docking, costruito a immagine e somiglianza della PlayStation 5, che permette di ospitare ben due controller wireless DualSense in modo che siano sempre carichi e pronti all'uso.

Quando avete finito di giocare, quindi, potete posizionarli in questo pratico alloggiamento ed evitare di occupare una delle porte USB della console nel caso dovessero scaricarsi mentre giocate. In questo modo, invece, manterranno sempre attiva la loro carica e non dovrete giocare col “vecchio” filo.

Sebbene ci siano delle alternative di terze parti sicuramente altrettanto valide, trattandosi di un accessorio ufficiale questa charging station rispecchia, come detto, anche il design della console, in modo da non risultare fuori posto nella vostra postazione da gioco. Approfittate dunque dell'offerta di Amazon.it, che vi permette di acquistarla ad un prezzo molto interessante!