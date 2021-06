Se sei capitato in questa offerta è perché, come me, adori qualsiasi cosa sia super tecnologia. Specialmente se viene applicata a oggetti che, di norma, non sono poi così tech. Ecco perché amerai la borraccia smart con display touchscreen, che ti permette di tenere sotto controllo la temperatura dei liquidi all'interno.

Adesso Su Amazon la prendi in sconto a circa 13€ con spedizioni rapide e gratis, ma attento: pochissimi pezzi e disponibili a prezzo ribassato.

La borraccia smart costa poco ed è uno spettacolo

Perché “smart”? Certamente non perché la colleghi a uno smartphone, non avrebbe molto senso. A differenza dei modelli normali, questo gioiellino integra un vero e proprio display touch sul tappo. Lo tocchi e subito conosci la temperatura precisa del liquido all'interno.

L'ideale, ad esempio, se dentro c'è l'acqua per il latte di un bambino. Oppure, banalmente, per sapere se il tè freddo al limone è ancora degno di essere bevuto oppure se ormai è un bordino ed è meglio evitare. Una serie di situazioni in cui – conoscere la temperatura del liquido – può tornare molto utile.

Oltre al lato intelligente, questo gioiellino è anche costruito con materiali di prima qualità, che sono in grado di mantenere il caldo per 24 ore e il freddo per 8 ore. Perfetta da portare in vacanza, con la sua capienza di mezzo litro, per evitarti di dover ricorrere all'acquisto di bottigliette di plastica. Un'idea regalo da fare o da farti, super rispettosa dell'ambiente, oltre che molto utile.

La borraccia smart da Amazon la prendi adesso in super sconto a 13€. Se sarai rapido, potrai anche godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Ti piacciono queste chicche eccezionali? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

