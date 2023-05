Questa bilancia avanzata di Xiaomi in offerta su Amazon misura la composizione corporea

La bilancia Xiaomi Body Composition Scale è un dispositivo avanzato che offre una serie di funzioni per misurare e monitorare la composizione corporea in modo preciso e completo. È il tuo migliore alleato nella lotta contro il peso: ti aiuterà a tracciare con precisione i tuoi progressi, spiegandoti con precisione se quel mezzo chilo di troppo lo hai messo nella pancia, oppure sui bicipiti, perché i tuoi allenamenti in palestra stanno iniziando a dare i primi risultati. Oggi è in offerta su Amazon: può essere tua a meno di 30€.

Questa bilancia intelligente di Xiaomi è dotata di un sensore in acciaio al manganese ad alta precisione, inoltre è in grado di rilevare variazioni di peso di soli 50 grammi, garantendo misurazioni estremamente precise. Grazie al chip per la misurazione del grasso BIA, la bilancia può misurare 13 parametri di composizione corporea, tra cui peso corporeo, indice di massa corporea (IMC), percentuale di massa grassa, massa muscolare, acqua, proteine, e altri.

Ciò consente di ottenere una visione completa delle tue condizioni fisiche e monitorare i tuoi progressi nel tempo. La bilancia supporta anche la modalità di pesatura statica e dinamica, consentendo di pesare oggetti come frutta, verdura e pacchi.

Inoltre, grazie al Bluetooth Low Energy 5.0, puoi connettere facilmente la bilancia al tuo smartphone e trasmettere rapidamente i dati corporei all’app dedicata. L’app registra i dati per un massimo di 16 persone, consentendo a te e alla tua famiglia di tenere traccia dei vostri progressi individuali.

La bilancia Xiaomi Body Composition Scale ha un design elegante con vetro temperato e un display a LED integrato nascosto, che si illumina solo durante le misurazioni. Questo design sofisticato si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Infine, la batteria di questa bilancia ha una lunga durata, che può durare fino a 12 mesi con un uso normale, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di sostituirle frequentemente.

