Quanto costa un servizio VPN? Con QUEST'OFFERTA bastano 2€ al mese

Utilizzare una VPN sicura e veloce spendendo poco è possibile. Per attivare un servizio VPN di qualità e senza limitazioni, sia in termini di sicurezza e privacy che di prestazioni, la scelta giusta è rappresentata dall’offerta proposta da CyberGhost, una delle VPN più note e affidabili del settore.

Scegliendo il piano biennale di CyberGhost, infatti, si riceveranno 4 mesi gratis oltre ad uno sconto dell’83% sull’importo complessivo. In questo modo è possibile attivare la VPN con una spesa di circa 56 euro che, dilazionati per i 28 mesi di durata dell’abbonamento, si traducono in una spesa di appena 2,03 euro al mese.

L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata direttamente online, dal sito di CyberGhost:

CyberGhost: è la VPN giusta da attivare oggi, costa poco ma vale tanto

Il servizio VPN offerto da CyberGhost ha tutte le carte in regola per essere considerato come un riferimento assoluto per chi è in cerca di una rete privata virtuale in grado di abbinare privacy, sicurezza e velocità.

CyberGhost VPN può contare sulla crittografia AES a 256 bit per la protezione del traffico dati con un sistema che nasconde l’indirizzo IP. Da notare, inoltre, che gli utenti possono contare su di una rete di migliaia di server dislocati in 91 Paesi al mondo. La connessione, inoltre, è senza limiti di banda. Da notare che è possibile accedere alla VPN da 7 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, quindi, è possibile attivare il piano biennale di CyberGhost ricevendo 4 mesi gratis in omaggio per un totale di 28 mesi di sottoscrizione con uno sconto del 53%. La spesa è di circa 56 euro che si traducono in un costo mensile di appena 2,03 euro. Per tutti i nuovi utenti c’è, inoltre, una Garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’attivazione.

Per attivare l’offerta di CyberGhost è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.