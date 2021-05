Vi siete domandati mai quanti device Android sono presenti nel mondo attualmente? Parliamo di oltre 3 miliardi di telefoni aventi il sistema operativo del robottino verde attivi. Sì, sono davvero tanti smartphone.

Oltre 3 miliardi di prodotti Android in tutto il mondo: WOW!

Ora ci sono oltre 3 miliardi di dispositivi Android attivi in ​​circolazione. Sameer Samat, VP of product management di Google, ha annunciato la notizia al Google I / O 2021, che è attualmente in corso, ma totalmente online, quest'anno.

L'azienda ha dichiarato di aver aggiunto oltre 500 milioni di dispositivi Android attivi dall'ultima conferenza degli sviluppatori nel 2019 e 1 miliardo di dispositivi dal 2017 (è stato allora che ha raggiunto la soglia dei 2 miliardi).

Il numero è stato condiviso dalle stime rilasciate dal Google Play Store, ma non prende in considerazione dispositivi con account basati su Android ma che utilizzano negozi alternativi, inclusi i gadget Amazon Fire e la miriade di dispositivi cinesi basati su Android che evitano del tutto di utilizzare le app di Google. Questo significa che il numero di terminali Android attivi è probabilmente molto più alto di quello che Samat ha annunciato nel live streaming.

La notizia sembra anche un guanto di sfida ad Apple. Il colosso di Cupertino ha annunciato che, all'inizio di quest'anno, il numero di iPhone attualmente attivi è di ben 1 milioni; parliamo di solo un terzo rispetto al numero di gadget con software di casa Google.

È un audace promemoria del fatto che il predominio di smartphone e tablet di Apple è in gran parte limitato agli Stati Uniti e ad alcune altre regioni. Nel resto del mondo invece, soprattutto nei mercati cinesi e in quelli emergenti (India e via dicendo), la stragrande maggioranza di prodotti fanno parte del sistema operativo di BigG. D'altronde, è facile intuirne i motivi.

