Quando esce Uncharted per PC? Data di uscita e requisiti consigliati

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony e Naughty Dog hanno annunciato che Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri sarà disponibile per PC a partire dal 19 ottobre.

La collection include le versioni rimasterizzate per giocatore singolo di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted L’Eredità Perduta. È stata già lanciata per PlayStation 5 lo scorso gennaio ed è adesso acquistabile in offerta.

Per l’occasione, Naughty Dog, insieme a Iron Galaxy, lo sviluppatore che si è occupato del porting, ha pubblicato il trailer dedicato a questa versione.

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri per PC: dettagli e requisiti consigliati

Questa versione di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri è stata ovviamente ottimizzata per PC, con apposite migliorie tecniche che comprendono un’interfaccia rivista, cursori di scala, rilevamento di GPU e VRAM, velocità di caricamento variabile e molto altro ancora.

Non mancano una serie di regolazioni grafiche appositamente pensate per il PC, con la possibilità di modificare a piacimento la qualità di texture e modelli, il filtro anisotropico, i sistemi di ombre e riflessi e l’occlusione ambientale. È garantito anche il supporto ai monitor ultrawide e alla risoluzione 4K reale super nitida.

Di seguito, i requisiti minimi e consigliati.

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri sarà disponibile dunque per PC a partire dal 19 ottobre 2022. I pre-order sono già aperti sia su Steam che su Epic Games Store al prezzo di 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.