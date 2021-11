Quando arrivano i nuovi flagship di Vivo?

Il gigante cinese degli smartphone Vivo ha presentato recentemente la serie X70 in più regioni. La line-up è composta dall'X70 Pro e dall'X70 Pro Plus; il modello standard però, non ha raggiunto tutti i Paesi.

Vivo X80: le presunte caratteristiche tecniche

Ora, sembra che il prossimo flagship di Vivo sia in arrivo, poiché una nuova indiscrezione suggerisce che l'azienda lancerà presto la gamma X80 in più territori.

Questa è una sorpresa dato il breve lasso di tempo tra i due terminali in questione, ma è probabile che la compagnia mostri i nuovi device nel primo trimestre del 2022.

Il suddetto rapporto ci arriva tramite 91mobiles che suggerisce che le ammiraglie di Vivo potrebbero essere lanciate nel Paese alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio.

Se questo dovesse risultare veritiero, allora il flagship del marchio cinese arriverà in commercio in tempo per il lancio dei rivali OnePlus 10, che a loro volta devono affrontare la serie Galaxy S22 dal colosso sudcoreano Samsung, la quale potrebbe annunciare i dispositivi l'8 febbraio, durante il Galaxy Unpacked 2022.

A partire da ora, non si sa molto sui due imminenti dispositivi della serie X di Vivo, ma possiamo aspettarci che siano dotati di ottiche Zeiss sulla back cover.

La popolare stabilizzazione Gimbal per foto e video sarà presente anche nella nuova serie di punta. Il flagship potrebbe anche presentare il prossimo SoC Snapdragon 898, che potrebbe essere chiamato Snapdragon 8 Gen 1.

I rapporti suggeriscono che la variante base, che non arriverà in alcuni mercati, presenterà il SoC MediaTek Dimensity 2000, insieme a un display FHD + con supporto per frequenza di aggiornamento di 120Hz e Android 11 pronto all'uso.

Per quanto riguarda l'ottica, il prodotto sarà probabilmente dotato di uno snapper principale da 50 MP con stabilizzazione a 5 assi, insieme ad un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x.