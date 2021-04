Un wearable decisamente interessante. Cubot C3 è uno smartwatch che proprio non penseresti di poter pagare così poco. Eppure, con le offerte Amazon di primavera, lo porti a casa a 33€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Una costruzione elegante e raffinata: a impressionare sono la cura per i dettagli e la qualità dei materiali. Ovviamente, si tratta di un wearable smart al quale non manca un cuore tutto tecnologico.

Con 18 tipologie di workout supportate, potrai tenere traccia delle tue performance sportive: dovrai solo lasciare al polso il dispositivo mentre ti alleni. Ovviamente, non mancano feature dedicate alla salute, come il sensore per il battito cardiaco e il monitor della qualità del riposo notturno.

Compatibile con Android e iOS, Cubot C3 è pronto quindi a colpirti per l’estetica e conquistarti per le prestazioni eccezionali. Per averlo subito in super sconto a 33€ circa, devi solo ricordarti di spuntare il coupon sconto del 15% prima di mettere lo smartwatch nel carrello, direttamente su Amazon.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch