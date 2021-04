Gli esperti di Counterpoint Research hanno condiviso la classifica degli smartphone più popolari del mondo per il mese di gennaio 2021; stiamo parlando dei dispositivi più acquistati dagli utenti. Questa valutazione delizierà i fan di iOS e sarà una delusione per coloro che preferiscono i dispositivi Android.

Cominciamo dal fatto che sei posizioni su dieci sono occupate da modelli di iPhone. Inoltre, quattro di loro hanno preso i primi posti nella classifica. Lo smartphone più popolare e anche più venduto è stato l’iPhone 12, seguito dal modello Pro Max e dall’iterazione “Pro” con schermo da 6,1 pollici.

Gli esperti dicono che questi tre modelli rappresentavano il 71% di tutti gli smartphone del colosso di Cupertino venduti durante questo periodo.

Degno di nota è il fatto che, nonostante tutto lo scetticismo e le previsioni pessime degli analisti, iPhone 12 mini è riuscito a entrare nella top ten dei device più popolari e ha preso l’onorevole ottavo posto. Sebbene venda peggio di tutti i modelli della linea iPhone 12 e per gli standard Apple, la sua produzione dovrebbe essere comunque ridotta nel corso dei mesi.

La quarta posizione è stata presa dall’iPhone 11 e poi la hit parade è stata diluita dai rappresentanti del campo dei robot verdi. La quinta linea è stata presa dal Redmi 9A e la sesta è del Redmi 9. Il settimo e il nono posto sono stati presi dai prodotti Samsung: Galaxy A21S e Galaxy A31. iPhone SE 2020 ha chiuso la top 10 degli smartphone più popolari a gennaio.

Counterpoint Research conclude la dichiarazione dicendo:

Samsung sta promuovendo in modo aggressivo la serie Galaxy A. Viene fornito con un design premium, colori freschi e specifiche più recenti a prezzi accessibili. Attraverso la serie A, Samsung sta anche cercando di attirare gli utenti dei dispositivi HONOR; presente in numero considerevole in Europa, America Latina, Sud-Est asiatico e MEA.

Con il ritmo delle implementazioni della rete 5G, gli OEM stanno lanciando più dispositivi 5G in vari segmenti di prezzo. Il 5G sta lentamente diventando un’offerta standard e poiché i prezzi continuano a scendere nei prossimi mesi vedremo più smartphone con la suddetta tecnologia anche nella fascia media e in quella bassa.