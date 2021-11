Quali sono gli smartphone che vanno incontro a maggiore svalutazione?

Non è un mistero il fatto che molti consumatori, prima di effettuare l'acquisto di uno smartphone, tengano in considerazione anche il relativo deprezzamento in virtù della possibile rivendita. Dati alla mano, cerchiamo di capire quali siano i dispositivi a risentire in misura maggiore degli “effetti del tempo”.

Prospettive poco entusiasmanti per gli smartphone Huawei

Un recente rapporto del rivenditore musicMagpie fa chiarezza sull'argomento. Gli iPhone di Apple sono quelli che, senza dubbio, riescono a “tenere botta” più efficacemente: il loro valore di mercato si mantiene su livelli piuttosto alti anche dopo mesi, il che li rende i prodotti più convenienti in ottica di rivendita.

Buone notizie anche per quanto riguarda gli smartphone Samsung, soprattutto tenendo in considerazione i top di gamma. Situazione analoga per quanto concerne i dispositivi a marchio OnePlus ed i Pixel di Google. I telefoni Huawei, invece, sono quelli che più rapidamente di tutti perdono valore commerciale (in media, -75% dopo 12 mesi e -87% dopo 2 anni).

A conferma di quanto specificato possiamo analizzare la classifica relativa ai device con il maggiore calo di prezzo dopo un arco temporale di 12 mesi: i primi 2 posti sono occupati proprio da modelli di casa Huawei, Mate 30 Pro e P20, con rispettive perdite percentuali pari all' 87% ed all'84%; nella parte destra, invece, è ben percepibile lo strapotere degli iPhone.