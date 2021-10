iPhone SE 3: nuovi concept online, più realismo e meno effetto "wow"

Al giorno d'oggi, in pochi avrebbero intenzione di acquistare uno smartphone compatto come il potenziale iPhone SE 3 di Apple. Tuttavia, esiste ancora un discreto numero di clienti disposti a spendere una certa somma di denaro per tali modelli. Ecco perché alcuni produttori continuano a realizzare dispositivi dalle dimensioni ridotte.

Apple iPhone SE 3 2022: nulla è perduto

L'azienda di Cupertino non avrebbe rinunciato del tutto ai melafonini con schermo “piccolo”: c'è infatti un'alta probabilità che Apple lanci ufficialmente l'iPhone SE 3 nel 2022. Il telefono manterrebbe un classico form factor senza però escludere un “rinnovamento” (o presunto tale) per quanto concerne l'impatto estetico.

In questi giorni, specialmente su Twitter, sono comparsi numerosi render grazie ai quali possiamo ammirare l'ipotetico design del terminale:

Osserviamo come lo smartphone qui rappresentato riprenda a grandi linee le soluzioni estetiche dei fratelli maggiori (i maligni noteranno una certa somiglianza con l'iPhone 12 mini). Non manca il notch in corrispondenza della zona alta del display e sul retro fa la sua comparsa una singola fotocamera, escludendo di fatto un modulo con triplo sensore.

Per quanto riguarda invece le varianti cromatiche, Apple iPhone SE 3 potrebbe dunque essere disponibile nelle versioni cromatiche nera, argento e rossa.