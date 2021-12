Quale iPhone conviene comprare per Natale?

Apple avverte i fornitori del calo della domanda della serie iPhone 13. Secondo fonti del settore citate da Bloomberg, la compagnia di Cupertino ha già informato i suoi partner che la domanda per la sua serie di flagship appena svelata è rallentata e che ridurrà ulteriormente le stime di produzione. Ecco perché noi adesso, vi consiglieremo i migliori melafonini da acquistare in tempo per Natale.

iPhone 13: domanda in calo, cosa fare?

In precedenza, Apple aveva ridotto le stime di produzione di iPhone per quest'anno da 90 milioni a 80 milioni a causa della carenza di chipset in corso e ora sembra che quei numeri verranno rivisti ancora una volta.

Uno dei principali motivi per cui l'OEM di Cupertino sta vedendo un calo della domanda è perché molti consumatori stanno decidendo di saltare l'acquisto degli iPhone difficili da ottenere. Nonostante le difficoltà in corso, gli analisti prevedono una stagione delle vacanze record per Apple con vendite totali previste per il quarto trimestre di oltre 117 miliardi di dollari o il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I principali fornitori di componenti della compagnia di Cupertino e i partner di assemblaggio devono ancora commentare la questione.

Capite bene che comprare oggi un iPhone 13 Pro o Pro Max è alquanto difficile. Per questi due ci si aspetta un nuovo rientro dei pezzi per il 17 dicembre, perciò vi invitiamo a salvare questo link così da essere aggiornati non appena ci saranno più pezzi.

La nostra scelta al momento però, ricade su iPhone 13. L'offerta è limitata, ma anche la domanda. Questo permette di reperire con più facilità i modelli standard della gamma in questione. Sono potentissimi, dotati dell'ultimo SoC A15 di Apple, del medesimo comparto fotografico (privo di tele e Lidar) di iPhone 12 Pro Max e dispongono della Cinematic Mode e degli stili fotografici per gli scatti. Insomma, a 932,91€ il modello da 128 GB è quello da acquistare a nostro avviso: ottimo rapporto qualità-prezzo ed è il top del top per tutti gli utenti.

Consigliamo il Pro e Pro Max soltanto a chi ha esigenze lavorative come fotografi, content creator e videomaker.

