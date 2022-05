Quale iPhone conviene acquistare a giugno 2022?

Oggigiorno ci sono tantissimi dispositivi di Apple in circolazione. Fra nuove uscite, modelli in arrivo e ricondizionati, come fare per scegliere il miglior prodotto? Partiamo dal presupposto che non esiste l’iPhone perfetto ma c’è il telefono perfetto per le proprie esigenze. Il gadget di Cupertino oggi è uno dei prodotti più richiesti, ma quale conviene acquistare? Facciamo subito una breve analisi dei modelli attualmente in vendita online.

Noi vi segnaleremo ora una lista di smartphone, vi diremo quando sono usciti e quando usciranno le nuove iterazioni, così capirete voi stessi quale conviene prendere. Troverete anche il link per l’acquisto diretto su Amazon, così non dovrete impazzire nella ricerca. Buona lettura.

iPhone: quale scegliere oggi?

Partiamo da iPhone 13 standard: questo è il più venduto degli ultimi mesi. Lo portate a casa ad un costo veramente top (solo 919,00€) in versione da 128 GB. È uscito a settembre scorso e fra poco più di tre mesi arriva il nuovo. È un ottimo acquisto ma si dice che il device next-gen sarà quasi uguale a questo. A nostro avviso conviene prendere il 13, anche perché scenderà sempre più di prezzo.

Il 13 Mini è perfetto ed è l’ultimo della serie. Non ci saranno più “mini-iPhone” quindi se siete interessati, prendetelo ora. Costa 936,99€ nella versione da 256 GB. Rispetto al 12 ha un’autonomia incredibile e una leggerezza unica. Presenti gli stili fotografici e la modalità Cinema.

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sono perfetti, potenti e con un’autonomia top. Anche la batteria è incredibile. Con l’arrivo dei 14 Pro e 14 Pro Max, aventi un nuovo design, questi finiranno nel dimenticatoio. Se li trovate a basso costo, prendeteli ora (su Amazon a 1769,00€ da 1 TB). Sono un buon investimento. Se siete fanatici delle ultime uscite però, vi consigliamo di attendere. Io aspetterei il 14 Pro, ad esempio.

Non vi consigliamo il 12 Pro e il 12 Pro Max: ad oggi sono troppo “old” visto che costano molto nel mercato dei ricondizionati e sono leggermente meno prestanti dei 13 che si trovano ad un prezzo simile. Evitate il 12 Mini e l’11. Se trovate un XR e non avete troppe pretese, prendetelo al volo. Su Amazon costa 293,00€ ricondizionato come nuovo.

Infine, iPhone SE (2022) è il migliore per rapporto qualità-prezzo: 475,99€ nella versione da 128 GB. Il modello next-gen arriverà nel 2024, quindi questo è, forse, il più interessante e il più duraturo del gruppo.

