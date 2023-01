Quale iPhone comprare nel 2023?

Da diverso tempo avevo in testa una domanda che presuppone una risposta alquanto controversa: quale iPhone comprare in questo inizio anno?

Come detto, se avete una risposta pronta, non datecela, ma fermatevi un attimo a riflettere. Di cosa avete veramente bisogno? Cosa cercate realmente in uno smartphone? In questi ultimi mesi ho provato una moltitudine esagerata di telefoni Android e di melafonini di Apple. Sebbene io per un certo lavoro utilizzi un iPhone di ultima generazione (ho bisogno di una camera portatile e veloce ma eccellente dal punto di vista dei video), nel mio quotidiano mi sono accorto di avere esigenze decisamente diverse.

iPhone: la soluzione per “tutti”

No, non faccio mirabolanti imprese con il mio tech daily driver (come lo chiamano i più esperti), ma mi limito a fare telefonate, ricevere e mandare messaggi, usare WhatsApp, Telegram, scrollare il feed di Instagram o TikTok, ricevere consigli e dispensarne altri nei gruppi di Facebook, ma ancora; uso lo smartphone per i pagamenti Contactless, per gestire il mio saldo bancario, controllare le mie e-mail, pagare il parcheggio dell’automobile, tenere traccia dei miei progressi sportivi con l’app Fitness di Apple e poco altro ancora. Alla fine dei conti, si parla di un uso standard, tradizionale.

Alla luce di questo quindi, ha senso spendere oltre 1300 € per un iPhone 14 Pro? Se la mia risposta prevedesse anche un utilizzo da Content Creator, quindi con tante foto e video da postare sui social, allora non potrebbe che essere positiva. Ma in caso contrario, come vi ho ribadito, non credo sia un buon affare spendere tutti quei soldi per un telefono. Alla fine, se l’esigenza unica e imprescindibile è però quella di avere un prodotto di Apple per l’ecosistema, allora il campo si restringe. Io suggerisco di acquisto di un iPhone 13 che trovate in sconto su Amazon a 799,99€. A mio avviso, si tratta del Best Buy di questo inizio 2023.

Questo articolo nasce da una mia riflessione personale, fatta dopo 12 mesi in cui ho cambiato telefono con una rapidità pressoché imbarazzante, un po’ per lavoro, un po’ per la scimmia di provare tutti i prodotti più interessanti.

Voi avete già comprato l’iPhone 13? Ne possedete uno da diversi mesi? Fateci sapere come vi trovate.

