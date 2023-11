Qualcuno ha detto Motorola moto g32 al 47% in MENO? eBay lo REGALA

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android economico e soddisfacente, quest’oggi eBay ti stupisce con una offerta strepitosa per il Motorola moto g32. Infatti, sfruttando lo sconto scioccante del 47%, il terminale Android di fascia bassa può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 160€.

Insomma, con un risparmio immediato di ben 139€, il device a marchio Motorola è senza ombra di dubbio il tuo miglior alleato per portare a termine i task quotidiani: utilizzalo senza timori per navigare in rete, chattare sui social, telefonare, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Motorola moto g32 costa una sciocchezza su eBay: acquistalo senza esitazioni

Motorola moto g32 è pronto a sorprenderti con un buon pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz perfetto per guardare video ad altissima risoluzione, mentre il processore octa core Snapdragon avvia in un istante tutte le app che vuoi. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna facilmente per tutto il giorno, lo smartphone monta anche un buon modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo finale di vendita su eBay di appena 160€ è proprio il caso di acquistare subito lo smartphone Android economico di Motorola; mettilo adesso nel carrello e preparati per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

