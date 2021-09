Secondo quanto si apprende, il CEO di Qualcomm conferma l'intenzione di collaborare con le fonderie europee per aumentare la produzione di chip.

Qualcomm vuole costruire nuove fonderie in Europa

In mezzo alla carenza di chip che ha colpito il mondo intero, l'UE sta investendo miliardi di dollari per aumentare la sua quota di produzione globale di chip e liberarsi dalla sua dipendenza dalle dipendenze asiatiche.

Il fornitore numero 1 al mondo di semiconduttori nel settore degli smartphone, Qualcomm, alimenterà cruscotti e sistemi di infotainment delle auto. Il CEO dell'azienda Cristiano Amon ha confermato che la compagnia accoglie con favore l'idea di lavorare con le fonderie in Europa se sono in grado di attrarre i partner giusti nell'industria automobilistica in Europa.

L'UE sta attirando gli impianti per la produzione di massa di semiconduttori nel vecchio continente, ma è in corso anche un dibattito sull'investimento di fabbricati di fascia alta per l'industria automobilistica a cui Qualcomm sembra essere più interessata.

“C'è un dialogo molto costruttivo in corso, da parte del governo francese, del governo europeo, penso che abbiano interesse ad attirare le fonderie in Europa“, ha detto il CEO in un'intervista.

La produzione di Qualcomm è finalizzata alla tecnologia all'avanguardia e la maggior parte delle fonderie si trova a Taiwan, in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma Amon ha confermato che l'azienda supporta pienamente l'idea dell'UE di attrarre le fonderie.

Amon ha anche mostrato un chiaro intento di rimanere e dominare l'industria automobilistica. Ha affermato: “Siamo nell'industria automobilistica per rimanere“. L'amministratore delegato dell'OEM americano, da quando è entrato in carica, ha incontrato gli amministratori delegati di tutte le principali case automobilistiche tedesche: “Oggi abbiamo relazioni commerciali esistenti e future relazioni pianificate con tutte le case automobilistiche tedesche”, afferma Amon.

L'azienda ha svolto un lavoro straordinario nell'ultimo anno per accelerare la produzione e costruire nuove strutture per contrastare la carenza globale di chip. Con questo ritmo, il CEO crede di lasciarsi alle spalle la maggior parte dei problemi nei primi mesi del prossimo anno.

