Qualcomm svela per sbaglio il chipset di Nothing Phone (2)

Nella stessa giornata in cui Nothing svela la data di presentazione degli auricolari Nothing Ear (2), particolarmente attesi dai fan della startup inglese guidata da Carl Pei, in rete si fa largo un’anticipazione molto interessante offerta accidentalmente da Qualcomm. Siete curiosi di sapere quale sarà il chipset di Nothing Phone (2)?

Qualcomm svela il cuore di Nothing Phone (2)

Lo smartphone top di gamma in arrivo presumibilmente tra 2023 e 2024 ha già un segreto in meno. Per quanto gli appassionati del mondo smartphone fossero già a conoscenza della collaborazione tra il produttore di chipset statunitense e la giovane azienda britannica – anzi, era proprio giunta la conferma del processore Qualcomm su Nothing Phone (2) in occasione del MWC 2023 -, il modello esatto era ancora sconosciuto.

A svelare per sbaglio il chipset in dotazione è stata la stessa Qualcomm, in quanto il Senior Vice President Alex Katouzian su LinkedIn ha congratulato Carl Pei e Nothing per il “lancio di Phone (2) con Snapdragon 8+ Gen 1”. In poco tempo lo stesso Katouzian si è accorto dell’errore, rimuovendo il nome del chip. Tuttavia, i colleghi di 91Mobiles hanno catturato uno screenshot per conferma prima della sua scomparsa.

Le specifiche tecniche note a oggi

Considerato che è alquanto difficile che si tratti del chipset sbagliato, i precedenti rumor riguardanti lo stesso dispositivo mobile si fanno sempre più attendibili. Riprendiamo, dunque, le indiscrezioni finora apparse in rete: lo smartphone flagship dovrebbe arrivare sul mercato con 12 GB di RAM, 256 GB lato archiviazione e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a un wattaggio non specificato. Il display, invece, dovrebbe rimanere un AMOLED da 120Hz.