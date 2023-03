Nothing Phone (2): avrà un processore di Qualcomm, confermato

Durante un evento dedicato all’interno del MWC 2023, il CEO e co-fondatore di Nothing, Carl Pei, ha confermato che il prossimo Nothing Phone (2) presenterà un processore premium di Qualcomm facente parte della serie “Snapdragon 8”. Inoltre, sembra che il terminale in questione sia prossimo al lancio; dovrebbe venir annunciato a marzo 2023.

Se ricordate, in passato, Pei aveva dichiarato che la compagnia era al lavoro su un nuovo smartphone di fascia alta. A differenza del modello del 2022 che è un midrange premium (che trovate su Amazon alla cifra di 499,00€, spese di spedizione incluse), il nuovo articolo sarà un terminale premium con un SoC di punta.

Il dispositivo Phone (1), annunciato in estate, presenta un processore Snapdragon 778G che fa sì che il dispositivo si collochi perfettamente nella fascia media del settore. Ha un pannello meraviglioso da 6,55 pollici OLED FHD+ con refresh rate da 120 Hz al seguito e dispone di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage interno.

Nothing Phone (2): le specifiche tecniche

Il Nothing Phone (2) presenterà lo Snapdragon 8+ Gen 1 o lo Snapdragon 8 Gen 2. Altresì, potrebbe disporre di una soluzione innovativa mai vista prima. Al momento sono solo speculazioni; vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”. Il chip verrà coadiuvato da 12 GB di RAM, da uno storage da 256 GB, presenterà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e lo schermo, probabilmente, sarà ancora un’unità AMOLED da 120 Hz.

Siamo quasi certi che presenterà l’interfaccia Glyph, ovvero il sistema di LED proprietari presenti sulla back cover che fornirà un tocco di stile unico al terminale. Saranno ottime anche le fotocamere di bordo, che gireranno video in alta risoluzione con stabilizzazione e chicche software rilevanti. Ci aspettiamo poi un design interamente in vetro con un frame in alluminio, molto elegante al tatto e alla vista.

