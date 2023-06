Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ufficiale: nuovo chip per smartphone low-cost

Dopo l’annuncio del nuovo accordo tra Sony e Qualcomm per una collaborazione finalizzata alla produzione di nuovi smartphone di fascia medio-alta, il gigante statunitense rivela il suo ultimo chipset mobile a basso costo, Snapdragon 4 Gen 2. Questa soluzione, dotata di CPU proprietaria, permetterà agli smartphone low-cost di salire di livello e offrire performance superiori, senza causare un calo della durata della batteria che, anzi, viene ottimizzata ulteriormente. Osserviamo dunque le specifiche chiave di questo SoC.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 è ufficiale

Il chipset in questione si presenta con CPU Qualcomm Kryo dalla velocità di picco pari a 2,2 GHz, per un lieve aumento rispetto alla prima generazione. La tecnologia di ricarica rapida supportata può arrivare poi fino al 50% di carica in 15 minuti, mentre lato display la piattaforma offre supporto ai moderni pannelli FHD+ dal refresh rate massimo pari a 120Hz.

Non mancano poi novità sostanziali per quanto concerne il comparto fotocamera, tra cui la stabilizzazione elettronica dell’immagine, una messa a fuoco automatica più rapida e una riduzione della sfocatura migliorata. In aggiunta, il chipset Snapdragon 4 Gen 2 fornisce il filtraggio temporale multicamera (MCTF) per una drastica riduzione del rumore durante la realizzazione di video.

E come dire di no all’intelligenza artificiale? L’IA si manifesta in questo caso sotto forma di aggiornamenti della fotocamera, specialmente lato illuminazione. Gli algoritmi permetteranno alle app fotocamera di scattare foto in ambienti scarsamente illuminati cercando automaticamente la regolazione migliore. Inoltre, arriva il supporto a uno strumento di rimozione del rumore di fondo. Infine, lato connettività figura il sistema proprietario Modern-RF X61 da 5 GB per “velocità incredibili” con la rete Internet.

Su quali smartphone arriverà Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2? Il primo candidato appartiene alla gamma Redmi e dovrebbe arrivare entro fine 2023, mentre vivo ha seguito a ruota il marchio sotto Xiaomi impegnandosi ad aggiungere il chipset alle sue lineup.