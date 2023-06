Nuovi smartphone Sony in arrivo: c'è l'ACCORDO con Qualcomm

Qualcomm Technologies, Inc. ha fatto un importante annuncio relativo al prolungamento dell’accordo con Sony, al fine di implementare le piattaforme Snapdragon sui prossimi smartphone del produttore.

Le due aziende hanno quindi deciso di unire strategicamente le forze per proporre tecnologie avanzate che siano in grado di offrire ai consumatori un’esperienza ancora più coinvolgente: pare dunque che Sony non abbia alcuna intenzione di abbandonare questo mercato.

Accordo con Qualcomm per i prossimi smartphone Sony

Puntando su questa collaborazione, le società si propongono di superare i limiti della tecnologia mobile, guidando l’innovazione nel settore degli smartphone. L’obiettivo comune sarà integrare le avanzate piattaforme mobili Snapdragon di Qualcomm Technologies nelle prossime linee di smartphone di Sony, offrendo agli utenti funzionalità migliorate, prestazioni superiori ed esperienze d’uso all’avanguardia. Queste le dichiarazioni di O.H. Kwon, Senior Vice President di Qualcomm CDMA Technologies e Presidente di Qualcomm APAC:

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con il nostro partner di lunga data Sony per offrire ai consumatori la prossima generazione di tecnologie mobili di alto livello. Questa collaborazione rappresenta per noi un’entusiasmante opportunità di offrire esperienze utente innovative per contribuire a soddisfare le esigenze dei consumatori a livello globale.”

Tsutomu Hamaguchi, responsabile della business unit Mobile Communications di Sony Corporation, ha così commentato:

“Xperia 1 V, l’ultimo smartphone di punta di Sony alimentato da Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, è stato accolto molto bene dai clienti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies per offrire esperienze premium e avvincenti sui futuri smartphone alimentati da processori Snapdragon. Ascoltiamo sempre i nostri clienti per sviluppare tecnologie all’avanguardia che soddisfino e superino le loro aspettative e confidiamo che Qualcomm Technologies ci aiuterà a continuare a guidare il settore in avanti”.

Aspettiamo dunque di scoprire quali sorprese ci riserveranno i prossimi smartphone Sony in virtù di questa prestigiosa collaborazione con Qualcomm.