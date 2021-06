Stando a quanto si evince in queste ore, sembra che Qualcomm e altri produttori di chip stiano iniziando a lavorare sui nuovissimi chip dotati del modulo Wi-Fi 7.

Cosa sappiamo dei nuovi chip Wi-Fi 7 di Qualcomm?

I produttori di chip come Qualcomm, MediaTek e Broadcom sono entrati nelle prime fasi di sviluppo per la prossima generazione di chip Wi-Fi. Lo standard di nuova generazione si chiama Wi-Fi 7 e probabilmente presenterà diversi miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

Secondo un report del DigiTimes, la notizia arriva da fonti del settore vicine alla questione. In altre parole, i giganti della produzione di chip stanno lavorando per lanciare le proprie iterazioni di chip Wi-Fi 7 (802.11be). Questa prossima generazione di schede di rete wireless sarebbe l'erede dell'attuale standard Wi-Fi 6 e del Wi-Fi 6 Plus. Secondo le fonti, questo include importanti aziende come Qualcomm, MediaTek e Broadcom.

Tutte queste aziende hanno saputo fornire chip wireless a diversi produttori di telefonia e di apparecchiature per le telecomunicazioni. Questo elenco incude i produttori di PC e laptop, tra cui Asus, Acer, HP e altri. Questi chipset dovrebbero arrivare anche su smartphone, tablet e altri prodotti come i router WiFi e probabilmente offrirebbero velocità di trasferimento dati wireless migliorate e potrebbero anche aumentare la portata del segnale.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento e non abbiamo dettagli più fini in merito a questa questione. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Nelle notizie correlate, sappiate che Qualcomm starebbe lavorando anche ad un nuovo processore chiamato Snapdragon 888+ per i dispositivi di punta del secondo semestre dell'anno. Non conosciamo ancora molte informazioni in merito al nuovo SoC ma sappiamo che verrà adottato sicuramente dal futuro OnePlus 9T e da (forse) i Galaxy foldable in arrivo ad agosto/settembre. Vi invitiamo a prendere questi leaks con “un pizzico di sale“.

Qualcomm

Elettronica