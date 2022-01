Qual è lo smartphone più popolare del momento?

Il trimestre delle vacanze di solito vede l'iPhone come il device più popolare del periodo, poiché le ultime ammiraglie della mela guidano le vendite, e questo è stato anche il caso dell'anno scorso. Tuttavia, si nota che i vincoli di fornitura globale hanno reso le cose più rigide del solito per Apple.

L'iPhone è lo smartphone più popolare del Q3 del 2021, anche se…

Canalys afferma che Apple ha conquistato la prima posizione nel quarto trimestre del 2021, con una quota del 22% del mercato globale degli smartphone, e Samsung è scesa al secondo posto, con il 20%.

Questo è stato, tuttavia, un dato molto più vicino rispetto allo stesso trimestre del 2020, quando la quota della compagnia era del 23% e quella di Samsung era scesa al 17%. La popolarità dell'iPhone 13 è stata aiutata dai prezzi scontati anche in Cina.

Sanyam Chaurasia, analista di Canalys, ha così dichiarato:

Apple ha rappresentato il 22% delle spedizioni mondiali di smartphone nel quarto trimestre del 2021, grazie alla forte domanda di iPhone 13. Ma le spedizioni complessive per il trimestre sono cresciute solo dell'1%, poiché i fornitori hanno dovuto affrontare problemi nella catena di approvvigionamento e una recrudescenza dei casi di COVID-19. Samsung ha conquistato il secondo posto, in calo rispetto al primo posto nel Q3 2021, con una quota di mercato del 20%. Xiaomi ha mantenuto la sua terza posizione con una quota del 12%. OPPO e vivo hanno completato la top five con una quota rispettivamente del 9% e dell'8%. Apple è tornata ai vertici del mercato degli smartphone dopo tre trimestri, trainata dalle prestazioni stellari dell'iPhone 13. La mela ha registrato prestazioni iPhone senza precedenti nella Cina continentale, con prezzi aggressivi per i suoi dispositivi di punta che mantengono forte la proposta di valore.

Ma Canalys afferma che i vincoli di fornitura per iPhone hanno aiutato la rivale sudcoreana a colmare il divario nel quarto trimestre.

La catena di approvvigionamento del colosso statunitense sta iniziando a riprendersi, ma è stata comunque costretta a tagliare la produzione nel quarto trimestre dell'anno a causa della carenza di componenti chiave e non è riuscita a produrre abbastanza iPhone per soddisfare la domanda. Nei mercati prioritari ha mantenuto tempi di consegna adeguati, ma in alcuni mercati i suoi clienti hanno dovuto aspettare a lungo pe mettere le mani sugli ultimi iPhone.

Bloomberg ha riferito a dicembre che la carenza di componenti ha costretto Tim Cook a ridurre i volumi di produzione.