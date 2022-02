Qual è lo smartphone più atteso del 2022?

Un nuovo studio di Mozillion rivela quali sono i nuovi smartphone più attesi per il 2022: dal nuovo modello di iPhone di Apple all'ultima iterazione della serie Samsung Galaxy.

Lo smartphone più atteso è l'iPhone 14 di Apple

La ricerca ha rivelato che lo smartphone più atteso del 2022 è l'iPhone 14. Probabilmente arriverà a settembre 2022, proprio come gli altri device della gamma. Basti pensare che la serie iPhone 14 ha raccolto oltre 1 milione di ricerche globali nell'ultimo anno, più del doppio quello del prossimo telefono in classifica (il Samsung Galaxy S22 con 518.000 ricerche).

Con milioni di utenti di device Apple in tutto il mondo, non sorprende che iPhone SE 3 si sia classificato al terzo posto, con poco più di 285.000 ricerche globali l'anno scorso. Questo sarà è un'alternativa perfetta per coloro che non vogliono aspettare fino alla fine dell'anno per godere di un nuovo melafonino; il device dovrebbe arrivare già a marzo 2022.

I modelli dei marchi cinesi Vivo (il V23 ha ottenuto 195.700 ricerche globali) e Xiaomi (lo Xiaomi 12 ha ricevuto 165.300 ricerche) costituiscono le prime cinque versioni più attese. È interessante notare che gli unici pieghevoli a trovarsi nella top 20 sono l'OPPO Find N e il Pixel Fold di Google, e il marchio finlandese Nokia si colloca in cima alla nona posizione con il tanto atteso X50.

Mentre il modello base iPhone 14 sarà relativamente simile al 13 per quanto riguarda l'estetica, le varianti Pro e Pro Max avranno probabilmente un design completamente rinnovato. Ciò includerà una nuova soluzione per il notch, oltre a vari miglioramenti della fotocamera e dell'elaborazione, evidenziando un altro passo avanti per il prodotto di punta di Apple.

Len Leeson, fondatore di Mozillion, commenta: “Marchi come Apple e Samsung sono costantemente apprezzati dai consumatori, ma è bello vedere che la nostra ricerca rivela anche la domanda per marchi meno noti come Xiaomi, Vivo e OPPO.”