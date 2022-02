Qual è il device mobile di Apple più potente sul mercato?

La piattaforma di benchmarking AnTuTu ha pubblicato l'elenco dei dispositivi Apple (iOS e iPadOS, per essere precisi) più potenti che sono in commercio. Ad una prima occhiata si può osservare che tale classifica sia rimasta invariata rispetto a dicembre.

Apple: gli iPad Pro M1 sono potentissimi

I dati rappresentati di seguito sono stati raccolti tra il 1 gennaio e il 31 gennaio e rappresentano il punteggio di esecuzione medio del dispositivo elencato anziché il punteggio di esecuzione più alto. Questo viene fatto per rappresentare al meglio le prestazioni quotidiane di questi terminali.

Come il mese scorso, l'iPad Pro (12,9 pollici) dotato di M1 mantiene il primo posto con un punteggio medio di 1255349. È seguito al secondo posto dalla variante da 11 pollici che segna 1187014 punti per il secondo posto. L'iPad Pro 3a generazione del 2018 invece, rimane ancora in 3a posizione con 1187014 punti anche se dispone del chip A12X Bionic.

L'iPhone 13 Pro Max si avvicina sempre di più al podio e si classifica al 4° posto con 847981 punti. I successivi sei dispositivi Apple che compongono la top 10 della classifica sono iPhone 13 Pro con un punteggio medio di 841365, iPad Pro 4 (12,9 pollici) con un punteggio medio di 830609, iPad Pro 4 (11 pollici). Curiosamente, lo score totalizzato dall'iPad mini 6 è di 808143 punti e quello dell'iPhone 13 è 803254 punti.

Non ci sono grandi cambiamenti rispetto alle classifiche di dicembre a parte il tablet Pro di terza generazione (11 pollici) e l'iPad mini 6 che si alternano tra l'ottava e la nona classifica. I punteggi complessivi sono cambiati solo di poche centinaia di punti rispetto a quelli di dicembre che sono considerati abbastanza normali. L'elenco probabilmente non vedrà molti cambiamenti fino al debutto di un nuovo gadget.

A proposito di nuove versioni, secondo quanto riferito, Apple sta lavorando su iPad Air 5 e iPhone SE 3 che sono già entrati in produzione di massa e probabilmente arriveranno nel mese di marzo.