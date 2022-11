Qatar 2022: non perderti Belgio-Marocco se sei all'estero

Domani, domenica 27 novembre 2022, fischierà il calcio di inizio di Belgio-Marocco. Questa partita, valida per la fase a gironi del Gruppo F di Qatar 2022, verrà trasmessa in diretta su Rai 1 alle ore 14:00. Tutti gli appassionati di questo sport non vedono l’ora di vederla.

Il problema è se ti trovi all’estero. In questo caso risulta improbabile riuscire a vederla se non con un apparato satellitare. Tuttavia, puoi sempre optare per lo streaming. Infatti, “Mamma Rai” sta trasmettendo live streaming tutte le partite dei Mondiali di Calcio Qatar 2022.

Da sola però Rai Play, la piattaforma dove puoi assistere a Belgio-Marocco, non ti sarà utile a causa delle limitazioni geografiche imposte dalle condizioni contrattuali. Ad ogni modo, grazie a una buona VPN sarai in grado di aggirare restrizioni e censure che ti impediscono di accedere ai suoi contenuti, ma anche a quelli di altre piattaforme.

Per vedere Belgio-Marocco in streaming dall’estero ti serve AtlasVPN

Non perderti d’animo perché esiste la VPN giusta, che è anche economica, per vedere Belgio-Marocco in streaming dall’estero. Ti servirà AtlasVPN che, grazie ai suoi server, ti garantisce un accesso illimitato ai contenuti del Web. Attivala subito installandola sul dispositivo dal quale vuoi goderti i Mondiali Qatar 2022.

Una volta attiva, entra nella sezione server dell’app e cerca un server italiano. Collegati e avvia la VPN sul tuo dispositivo. Verifica che la connessione internet non abbia problemi e che tutto sia apposto. Poi apri Rai Play e rifai l’accesso alla piattaforma. In un attimo penserà che ti stai collegando dall’Italia.

AtlasVPN è formidabile. Non solo avrai libero accesso a internet senza limitazioni né censure, ma il tuo streaming sarà ottimizzato anche in 4K. Inoltre, collegandoti a reti WiFi pubbliche o sconosciute sarai sempre protetto perché navigherai in un tunnel crittografato. Attivala subito, adesso che è in super offerta con il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.