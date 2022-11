Qatar 2022: come vedere Olanda-Ecuador in streaming ovunque tu sia

Domani, venerdì 25 novembre 2022, alle ore 17:00 si giocherà Olanda-Ecuador. Valida per la Fase a gironi del Gruppo A di Qatar 2022, questa partita verrà trasmessa in esclusiva sul digitale terrestre su Rai 2. Tuttavia è possibile anche vederla in streaming, pure in 4K, grazie a Rai Play, la piattaforma gestita dalla Rai.

Un’ottima soluzione se ti trovi all’estero e non vuoi perderti nemmeno uno dei match in programma di questa Coppa del Mondo. Nondimeno, da sola Rai Play non basta. Infatti, avrai bisogno di una potente VPN. Questo perché fuori dall’Italia viene bloccato l’accesso ai suoi contenuti sia on demand che live.

AtlasVPN, invece, è in grado di aggirare queste limitazioni geografiche, garantendoti una navigazione online senza restrizioni né censure. Potrai davvero goderti tutto quello che internet ha da offrirti e, in questo caso, Olanda-Ecuardor in streaming dall’estero su Rai Play. Ecco cosa devi fare.

Olanda-Ecuador in streaming dall’estero? Basta impostare bene AtlasVPN

Per assicurarti Olanda-Ecuador in streaming anche dall’estero devi impostare come si deve AtlasVPN. Una volta installata sul dispositivo dal quale ti vuoi collegare a Rai Play, inserisci l’account registrato in fase di acquisto del tuo piano di abbonamento. Attivato il pacchetto sull’app seleziona un server italiano.

In questo modo la tua connessione sembrerà partire dall’Italia quando, al contrario, ti trovi in un altro Paese. Poi collegati a Rai Play e, come per magia, potrai goderti tutti i contenuti. Ti basterà selezionare un server diverso per accedere a piattaforme streaming e contenuti di quel Paese, altrimenti inaccessibili.

Comunque, AtlasVPN è un’ottima soluzione anche per chi vuole migliorare la propria connessione internet. Infatti, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata che ti regala non solo tanta velocità, ma anche uno streaming molto più stabile e senza buffering. Così potrai goderti Olanda-Ecuador senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.