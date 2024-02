Puzzle AVENGERS che componi e COLORI: 4€ per far sbizzarrire i piccoli

È bello, originale e soprattutto unico nel suo genere. Se stai cercando un pensiero per far sbizzarrire un bimbo o una bimba allora questo puzzle degli Avengers è sensazionale. Non solo lo componi ma se lo giri hai la stessa immagine che si può colorare per rendere il gioco ancora più interessante.

Dal momento che è in promozione su Amazon, chi sono io per tenertelo nascosto? Collegati al volo in pagina per acquistarlo a soli 4,49€ e concludere un affare senza precedenti.

Le spedizioni? Completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Avengers da montare e colorare: il puzzle più originale che ci sia

I puzzle sono quei giochi che ti diverti sempre a fare. Anche i piccoli sono intrigati da questo genere di prodotto perché li porta a cercare in modo creativo la mossa successiva per poi soddisfarli in tutto e per tutto quando hanno completato l’opera.

Questo di Lisciani ti mette a portata di mano un quadretto sensazionale con tutti gli Avengers… dai, chi non ha sognato di essere Hulk, Iron Man o la Vedova Nera? In totale hai 60 pezzi ma è un po’ come se avessi due giochi in uno a portata di mano.

Come ti ho già detto, si tratta di un prodotto double face che se rigiri, ti presenta la stessa immagine frontale ma in bianco e nero. Per fare cosa? Naturalmente per colorarla come più piace o interessa.

Adatto per i bambini da 6 anni in su, è uno di quei pensieri che costa pochissimo ma fa la sua figura.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati al volo su Amazon dove con un click approfitti della promo e porti a casa il tuo puzzle degli Avengers, tuo con 4,49€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.