Purificatore d'aria smart fino a 1300mq e controlli vocali in SCONTO di 90€

Se vuoi avere l’aria pulita e respirabile in casa tua non devi spendere chissà che cifra. Oggi grazie a questa promozione in esclusiva su Amazon puoi fare un vero colpaccio. Per cui non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello il purificatore d’aria smart Kalado a soli 109,99 euro, invece che 199,99, applicando il coupon in pagina. E se sei un cliente Prime, con il codice BHIYNN86 al momento del pagamento, avrai un ulteriore sconto di 10 euro. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Insomma devi proprio fare in fretta perché un’occasione così vantaggiosa è destinata a durare poco tempo. Inoltre questa offerta, sempre in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Purificatore d’aria smart silenzioso ed economico

Questo purificatore d’aria smart è in grado di rendere più pulita e sana l’aria delle tue stanze in modo semplice e veloce. Grazie al triplo filtro HEPA di cui è dotato riesce a trattenere anche le particelle più piccole e gli allergeni. In pochi giorni noterai subito la differenza.

Puoi scegliere tra 2 modalità. La modalità automatica è in grado, tramite un sensore, di monitorare le particelle dannose nell’aria e quindi regolare su 5 livelli la potenza. Oppure puoi scegliere la modalità notturna, per fare in modo che sia il più silenzioso possibile, perfetto mentre dormi. E poi gestirlo anche in app o con i comandi vocali.

Questa è assolutamente un’occasione da non perdere. Per cui prima che l’offerta scada, vai su Amazon e acquista il tuo purificatore d’aria smart Kalado a soli 109,99 euro, invece che 199,99, applicando il coupon in pagina. E se sei un cliente Prime, con il codice BHIYNN86 al momento del pagamento, avrai un ulteriore sconto di 10 euro. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, sempre grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.