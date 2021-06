Un eccellente purificatore d'aria compatto, che sembra una ciambella, ma non è. Sai perché lo amerai? Perché disinfetterà gli ambienti attraverso l'ozono e lo farà in pochi istanti. Funzionando a batteria, potrai portarlo e usarlo ovunque, anche in auto.

La cosa la più interessante? Ora su Amazon lo prendi a 7,99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Il problema maggiore: in sconto ci sono pochissimi pezzi.

Purificatore d'aria compatto in super sconto su Amaozon

Non ti rendi conto di quanto utile sia un prodottino di questo tipo finche non inizi ad usarlo. La sua azione purificante, attraverso l'ozono, è un eccezionale perché non solo sanifica l'aria, ma elimina i cattivi odori.

Ecco perché potrai verificare con “naso” il funzionamento di questo device: se lo accenderai in presenza di puzza di fumo o di cucinato, in pochissimo tempo noterai che i cattivi odori scompariranno.

Naturalmente, trattandosi di un prodotto super compatto, non aspettarti di purificare 100mq di casa – da lato a lato – semplicemente accendendolo. Le sue dimensioni, lo rendono perfetto da sistemare in camera da letto, in cucina, nel bagno, nel corridoio e – si – anche in auto.

La sua batteria da 700 mAh ti permetterà di usarlo senza fili per diverse volte di seguito, prima di dover ricorrere alla ricarica, attraverso il cavo USB.

Lascia che a tutto questo aggiunga una piccola chicca: il design! È veramente bello: sembra una ciambella, i classici donut americani. Proprio perché non ha il classico aspetto del purificatore, non avrai problemi a lasciarlo sempre in bella mostra, accendendolo solo quando serve.

Insomma, oggi Amazon ti offre questa offerta nascosta e meno di 8€ e so bene che di purificatori d'aria compatti a questo prezzo non se ne trovano. L'unica cosa che c'è da fare, quindi, accaparrartelo prima che finiscano le scorte!

