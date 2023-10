Purificatore d'aria catalitico portatile in OFFERTA su Amazon (-54%)

Cattivo odore in macchina? Questo purificatore d’aria portatile di JVC ti permette di risolvere in modo facile ed economico grazie anche allo sconto Amazon pari al 54% che ti permette di pagarlo soltanto 29,99 euro.

Purificatore d’aria in offerta Amazon: come funziona

Il mini purificatore d’aria fotocatalitico KS-AP120 è progettato per eliminare il 99,94% di batteri, particelle di polvere, polline, peli di animali, fumo e odori presenti nell’aria.

Con il suo filtro E12 EPA, questo dispositivo è ideale per purificare l’aria in ufficio, in camera da letto, in auto o anche in roulotte o camper. Riesce a purificare l’aria in pochi minuti, offrendoti una respirazione più pulita ovunque tu sia.

L’alloggiamento in alluminio del KS-AP120 lo rende estremamente robusto e resistente. Con dimensioni di soli 70 mm di diametro e 185 mm di altezza, è perfetto per essere posizionato nei portabicchieri dei veicoli. Inoltre, può essere alimentato tramite USB, quindi puoi collegarlo comodamente a una presa USB o persino a una power bank.

Questo purificatore d’aria utilizza un sistema di purificazione a 3 strati per assicurarsi che l’aria che respiri sia completamente pulita. Rimuove batteri, polvere, virus e sostanze nocive grazie a un filtro ad alta efficienza per le polveri sottili PM2.5, alla disinfezione UV-A tramite fotocatalisi e alla generazione di ioni. Puoi anche controllarlo facilmente tramite touch.

Il dispositivo è dotato di un filtro EPA di classe E12, che è facilmente sostituibile con il filtro di ricambio KS-AP20F. Questo ti permette di mantenere il tuo purificatore sempre efficiente nel tempo.

Non perdere l’opportunità di migliorare la qualità dell’aria che respiri e di proteggere la tua salute. Acquista oggi stesso il purificatore d’aria catalitico portatile di JVC a soli 29,99 euro anziché 64,89 euro. Respira aria pulita ovunque tu vada con questo dispositivo altamente efficiente e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.