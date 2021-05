Il purificatore d'aria di Nobebird è in offerta su Amazon a soli 54,99€. Il prezzo di listino è reso più economico da un coupon esclusivo di 15€ che rende l'acquisto economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Ricorda di attivare il coupon per ottenere lo sconto in carrello.

Nobebird: il purificatore d'aria definitivo ed economico

L'arrivo della primavera porta con sé le belle giornate ma anche il ritorno delle allergie per milioni di persone. Possedere un purificatore d'aria in casa può essere un toccasana per la propria salute e non solo.

Il prodotto di Nobebird si presenta dalle dimensioni ridotte e funzionali. Può essere installato in qualsiasi stanza si voglia senza preoccuparsi di avere un dispositivo ingombrante.

Il sistema di filtrazione a 3 stadi vanta un primo strato che rimuove polveri, capelli e fibre; un seconda strato HEPA per assorbire quelli che sono i principali allergeni come polvere, spore batteriche e pollini; un terzo strato in carbone attivo compostato che rimuove ogni residuale odore di animali domestici o ancora fumo di sigaretta.

Ulteriore caratteristica interessante è il rilascio di ioni negativi che migliorano ulteriormente la qualità dell'aria.

Il purificatore può funzionare secondo quattro velocità differenti, tra cui una dedicata alla notte e a bassa rumorosità. Vanta un blocco per bambini per evitare che i più piccoli possano interagire con lo stesso.

Infine, da non sottovalutare, è la funzione timer che consente di personalizzare la sua attività secondo esigenze proprie. Con esso si può decidere di accendere anche una luce che illumina la stanza nelle fasi notturne.

Il purificatore d'aria di Nobebird è acquistabile su Amazon a soli 54,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Attiva il coupon per ottenere lo sconto di 15€, la promozione è valida fino al 10 giugno 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

