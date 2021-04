Sei in cerca di un purificatore d’aria a basso costo? Quello prodotto da Mkocean è in offerta su Amazon a soli 33,99€. Il ribasso del 26% viene reso ulteriormente vantaggioso da un coupon del 15%. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere l’extra sconto.

Purificatore d’aria: perché scegliere questo modello

Assicurarsi che l’aria che si respiri sia pura è essenziale. Il purificatore d’aria firmato Mkocean ha un design semplice e vanta delle dimensioni compatte adatte all’ambiente domestico.

Dotato di filtri HEPA a 5 strati, il dispositivo è in grado di purificare l’aria della stanza in maniera ottimale. Il filtro in carbone attivo e il filtro antibatterico assicurano la rimozione del 99,97% degli agenti inquinanti rendendo l’ambiente subito più sicuro per chi soffre di allergie e non solo.

Il purificatore funziona secondo tre modalità differenti: in queste è presente anche una versione silenziosa adatta ai periodi notturni e che, quindi, è in grado di non disturbare il sonno.

Oltre alla sua funzione principale, può funzionare anche come dispositivo per l’aromaterapia (infonde l’ambiente di una profumazione a propria scelta) e come luce notturna.

Da non trascurare, infine, il suo funzionamento anche per periodi brevi grazie al timer e la possibilità di essere spostato ovunque grazie alle dimensioni e al peso ridotto.

Da specificare, infine, che l’aria di copertura del purificatore è per un ambiente di 15/20 metri quadrati.

Puoi acquistare il purificatore d’aria Mkocean a soli 33,99€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche per il primo ordine o con spedizione presso punto di ritiro.

Ricorda di attivare il coupon per ottenere l’extra sconto del 15%. La promozione ha valenza fino al 18 aprile 2021 salvo esaurimento scorte.

