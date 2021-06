Xiaomi è anche prodotti che non immagini o che non puoi conoscere, come questo mini purificatore d'aria. Perché non lo puoi conoscere? Semplicemente perché fa parte di un enorme ecosistema, che conta tantissimi micro produttori, che lanciano dispositivi super tecnologici, ma anche economici, attraverso la celeberrima piattaforma YouPin.

Ora questo gioiellino, lanciato da poco, puoi averlo a meno di 7€ da Banggood con spedizioni super economiche! Una genialata che finirà subito: super utile e di design. Si può chiedere di più?

Mini purificatore d'aria Xiaomi: l'affare è servito

Piccolo, ma super bello ed elegante: lo colleghi alla presa elettrica (arriva con spina europea) lo accendi e lasci che lui faccia la sua magia.

Il suo compito è quello di purificare l'aria attraverso gli ioni negativi: aspira l'aria “sporca” e la rimanda in circolo nell'ambiente depurata. Non solo respiri meglio, ma elimini anche i cattivi odori. Grazie al potente chip integrato, questo gioiellino è in grado di offrirti risultati che nemmeno immagini, eliminando anche tracce di fumo di fumo passivo e di formaldeide. Spendendo pochissimo, farai un favore enorme al tuo benessere, senza sforzo alcuno, fra l'altro!

Certo, non aspettarti di purificare un ambiente enorme. Questo gioiellino è assolutamente perfetto per il bagno, la cucina o una stanza medio piccola. Del resto, la cosa bella è proprio che – con un investimento così piccolo – puoi decidere di comprarne più di uno senza remore. Anzi: se arriverai in tempo, potrai scegliere il tuo preferito fra tre diversi colori.

Le spedizioni sono super economiche (1,19€) seppure non rapide. Il prezzo finale, comprensivo di assicurazione sulla spedizione, è di 7,91€ appena adesso: un regalo, praticamente!

Sii rapido per: lo sconto è durerà pochissimo e le scorte sono limitate! Ti piacciono queste chicche? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Come sempre, ti ricordo che su questi prodotti non troverai il logo Xiaomi: si tratta di dispositivi parte dell'ecosistema del colosso cinese, offerti da brand partner sulla piattaforma YouPin. Lo zampino e il supporto della compagnia sono super evidenti però quando provi la qualità di questi device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

