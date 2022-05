PureVPN è la VPN in purezza: sicurezza e privacy sempre e ovunque

Oggi riservatezza, privacy e sicurezza sono elementi fondamentali per chi naviga in internet, acquista online e si intrattiene con streaming e on demand. I nostri dati personali e bancari sono infatti costantemente in pericolo. Per questo è indispensabile scegliere sicurezza e privacy prima di accedere al web con PureVPN, la VPN in purezza.

Dal momento che iniziamo la nostra navigazione nella giungla di internet è come se fossimo sempre sotto attacco. Dietro ogni pagina, social network, eCommerce e altro potrebbe nascondersi un cybercriminale pronto a carpire le nostre informazioni personali e i nostri dati di pagamento.

Ma se dalla nostra parte abbiamo PureVPN, allora tutto cambia. Oggi puoi ottenerla all’82% di sconto sottoscrivendo il piano biennale. A soli 1,82 euro al mese, invece di 9,60 euro al mese, avrai a disposizione tutto quello che ti serve per proteggere te e la tua famiglia dai criminali del web.

Dì addio a phishing, smishing, vishing, carte clonate, account violati e molto altro che di pericoloso puoi trovare online. Con questa fantastica VPN nulla di tutto ciò sarà più una minaccia o un problema da risolvere.

PureVPN: tante funzioni in un’unica soluzione sicura

Oggigiorno non puoi affidarti alla prima VPN che capita. Occorre invece capire bene cosa ha dà offrirti e se i livelli di sicurezza e di privacy soddisfano i più alti standard nella cybersecurity. Di PureVPN puoi davvero fidarti perché oltre a farti risparmiare saprà anche proteggerti sotto tutti i fronti.

Una volta attivata sul tuo dispositivo sarai nel completo anonimato su una rete crittografata AES a 256 bit, ogni volta che ti connetti. Inoltre, potrai facilmente aggirare le restrizioni geografiche e le censure. Così avrai accesso illimitato a tutti i contenuti web, video, live e molto altro.

Infine, oltre a tanta protezione, PureVPN offre un servizio VPN veloce e stabile. Grazie ai suoi oltre 6.500 server presenti in 140 Paesi sperimenterai download, gaming, streaming e navigazione senza interruzioni ed estremamente rapidi.

Approfitta di questa occasione e ottieni PureVPN a soli 1,82 euro al mese, invece di 9,60 euro al mese. Accetta lo sconto dell’82% e attiva questa soluzione VPN unica nel suo genere per praticità, velocità, privacy e sicurezza.