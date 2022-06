PureVPN: 70% di sconto sull'abbonamento annuale

Se trovare una VPN non è difficile, trovarne una in grado di offrire un servizio d’alta qualità è tutta un’altra storia.

Le Virtual Private Network, per poter lavorare al meglio, devono avere dei requisiti che solo pochi provider sono in grado di soddisfare. Il lato sicurezza, senza ombra di dubbio, rappresenta una priorità assoluta. Un servizio valido in questo ambito, deve offrire standard di crittografia all’avanguardia, indispensabili per proteggere il traffico in entrata e in uscita.

Allo stesso tempo, i server devono garantire un certo livello di performance. In caso contrario, l’utente potrebbe avere difficoltà a riprodurre contenuti streaming, fino ad avere concreti problemi a navigare online con il browser.

Anche la privacy è importante: un servizio VPN che si rispetti, dovrebbe garantire l’anonimato agli utenti. Infine, va valutato anche il fattore costo. Considerando tutte questi parametri, PureVPN appare come una delle scelte migliori possibili, soprattutto considerando lo sconto del 70% a cui la VPN è attualmente soggetta.

Tutta la qualità di PureVPN a soli 3,24 euro al mese

PureVPN offre ai suoi clienti una struttura di livello globale, che include 6.500 server sparsi in tutto il mondo. Questa rete di dimensioni enormi, offre non solo la possibilità di ottenere IP da pressoché qualunque nazione (si parla di 140 paesi) ma anche di ottenere performance superiori alla media.

A livello pratico, streaming audiovisivo e download di file voluminosi sono operazioni che possono essere compiute senza alcun tipo di affanno da tale VPN. La flessibilità poi, è un altro punto forte di PureVPN.

Il provider offre app specifiche per ogni tipo di piattaforma come:

Windows

macOS

Linux

iOS

Android

Amazon Firestick

Roku

Kodi

Console da gioco (sia PlayStation che Xbox).

A completare il servizio infine, vi è un’assistenza di alto livello e sempre disponibile a risolvere eventuali problemi tecnici. Con il suddetto sconto del 70%, il piano annuale di PureVPN è disponibile al costo contenuto di soli 3,24 euro al mese.