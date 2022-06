Punture di zanzara? Non vi temo con questa penna MAGICA (6€)

Che ti devo dire, la penna magica contro le zanzare diciamo che esiste da sempre. Nonostante questo molti non la conoscono ma è quella che con una spesa minima non ti fa grattare tutta la notte.

Lascia stare le croci fatte con le unghie, non funzionano. Questa soluzione invece lo fa e con lo sconto in corso su Amazon la paghi appena 6€. Completa l’acquisto al volo e non te ne pentirai.

Ciao ciao zanzare: le loro punture non prudono più

Averla sempre dietro è un attimo così anche quando sei fuori, tac: non ti devi preoccupare se per caso ci son le zanzare. Si tratta di una penna gel con dentro un emolliente post puntura che rende il morso praticamente inesistente.

Sviti il tappo, con la sfera passi sopra la zona da trattare, aspetti un paio di secondi ed hai fatto. Funziona praticamente con qualunque genere di zanzara quindi non farti problemi. Adatto anche ai più piccolini, come vedi, è semplicissimo da utilizzare quindi non possono commettere errori.

In più è sia dermatologicamente testato che arricchito d’aloe vera quindi è adatto anche alle pelli più sensibili.

