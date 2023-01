Pulse 3D per PS5: finalmente DISPONIBILI e anche in SCONTO (-20%)

Sei finalmente riuscito ad acquistare una PS5 e adesso vuoi regalarti anche le cuffie ufficiali? Arrivi al momento giusto perché le Pulse 3D, colorazione Midnight Black, sono tornate disponibili su Amazon con consegna immediata e un piccolo sconto.

Acquistandole adesso infatti potrai pagarle solo 79,99 euro invece di 99,99 euro. Un prezzo fantastico per l’headset progettato da Sony appositamente per PlayStation 5: perfetto per giocare con un suono avvolgente e realistico e comunicare con altri giocatori durante le tue partite in multiplayer.

Cuffie Pulse 3D per PS5: qualità e potenza al tuo servizio e anche in sconto

Le cuffie Pulse 3D per PS5 sono state ottimizzate per funzionare con la tecnologia audio 3D della console: puoi giocare ai tuoi titoli preferiti godendoti un sonoro coinvolgente e che ti farà sentire davvero parte dell’azione.

Inoltre, grazie alla ricarica USB di tipo-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore puoi chiacchierare facilmente nel party e godere di un’ottima autonomia della batteria. Comode da indossare grazie ai padiglioni auricolari pensati per lunghe sessioni di gioco, si intonano perfettamente con il design della console.

Le Pulse 3D sono quasi un oggetto iconico, praticamente da avere se sei un fortunato possessore di PlayStation 5. Ora hai anche lo sconto e la possibilità di acquistarle su Amazon: 79,99 euro invece di 99,99. Approfittane subito.

