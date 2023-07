Pulse 3D, le cuffie ufficiali PS5 sono in sconto su Amazon (-20%)

Se possiedi una PlayStation 5 o stai pensando di acquistarla, non puoi perdere l’occasione di completare la tua esperienza di gioco con le cuffie wireless Pulse 3D, colorazione Midnight Black, che sono in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: solo 80 euro invece di 99,99.

Le cuffie wireless Pulse 3D sono state create da Sony per sfruttare al meglio l’audio 3D Tempest di PS5, una tecnologia rivoluzionaria che ti fa sentire i suoni provenire da ogni angolo, creando un’atmosfera realistica e coinvolgente.

Pulse 3D: il meglio del sonoro per i tuoi giochi PS5

Queste cuffie sono dotate di un doppio microfono con cancellazione del rumore, che ti permette di comunicare con i tuoi amici in modo chiaro e pulito. Inoltre, hanno dei controlli integrati per regolare il volume, il bilanciamento tra chat e gioco, e per disattivare il microfono.

Le cuffie wireless Pulse 3D sono comode e leggere, con un design elegante e minimal che richiama quello della console PS5. Hanno una batteria che dura fino a 12 ore e si ricaricano tramite USB Type-C. Sono compatibili anche con PS4 e PC tramite il cavo audio jack da 3,5 mm incluso nella confezione.

Le recensioni degli utenti e dei siti specializzati sono entusiaste: le cuffie wireless Pulse 3D offrono una qualità sonora eccellente per la loro fascia di prezzo, con bassi abbondanti e voci nitide. Sono la scelta ottimale per i possessori di una PS5 che vogliono godersi l’audio 3D in modalità wireless.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata su Amazon: acquista adesso le cuffie wireless Pulse 3D a soli 80 euro, risparmiando il 20% sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.