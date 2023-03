Come si puliscono gli auricolari? Con una penna

Le fattezze degli auricolari ed il loro uso portano ad un problema naturale che occorre quotidianamente affrontare: l’igiene dell’auricolare, la sua pulizia e la sua manutenzione. Nulla è più indelicato di un auricolare usato, infatti, poiché il suo risiedere esattamente al centro del canale auricolare lo porta a contatto stretto con cerume e residui tanto utili alla difesa dell’udito, quanto poco piacevoli se depositati su uno strumento elettronico. Come si risolve il problema? Con appena 5 euro.

Come si puliscono gli auricolari?

Inutile improvvisare, infatti: troppo spesso ci si improvvisa utilizzando aghi, punteruoli, fazzoletti e altri strumenti che rischiano soltanto o di rovinare l’auricolare, o di schiacciare i residui invece di rimuoverli. L’esito può essere pericoloso, con danni permanenti al device e l’impossibilità definitiva di rimuovere lo sporco superficiale.

Su Amazon per soli 5,09 euro (grazie allo sconto attuale del 27%) è possibile accedere invece ad una penna dedicata, composta da tre strumenti in uno:

un pennino rigido e appuntito

una spazzola rigida

una spugna morbida

Ognuno di questi tre strumenti consente di pulire gli auricolari o il loro case di ricarica in modo semplice, facendolo tornare come nuovo in pochi secondi. Il kit può infine essere chiuso ed apparire all’occhio esterno come una tradizionale penna stilografica, elegante e comoda da trasportare. Il kit potrà essere utilizzato anche su tablet, smartphone e altri device, ma è chiaramente sugli auricolari che sa esprimere la propria massima utilità.

Sta tutto in un pennino e con 5 euro il problema è risolto. Garantendo agli auricolari durata, pulizia e igiene.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.