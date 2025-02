Pulisci scarpe Philips: il kit è in super offerta su Amazon

Questo pulisci scarpe Philips è la soluzione perfetta per mantenere al meglio le tue calzature in ogni situazione: il kit che include 3 spazzole intercambiabili è oggi in offerta su Amazon al prezzo di soli 18,99 euro. Un prodotto che scoprirai presto indispensabile.

Pulisci scarpe Philips: scarpe sempre perfette con il kit completo

Il dispositivo funziona tramite una rotazione che arriva a fino 500 volte al minuto rimuovendo lo sporco in maniera rapida ed efficace. Le 3 spazzole intercambiabili ti permetteranno di trattare diversi materiali senza il rischio di danneggiarli.

Con la spazzola dura potrai pulire la gomma testurizzata e le suole, quella morbida è ideale per le scarpe a rete e tela, mentre la spazzola in spugna è pensata per materiali delicati come PVC, pelle e camoscio.

Come si utilizza? Molto semplice: basta bagnare la spazzola con acqua e sapone, passare il dispositivo sulla superficie da pulire e asciugare con un panno. Funzionando a batterie non dovrai nemmeno collegarlo ad una presa elettrica.

All’interno della confezione troverai tutto il necessario: il Philips Pulisci Scarpe, le tre spazzole intercambiabili e 4 batterie AA, così puoi iniziare subito a dare nuova vita alle tue scarpe. Il prezzo scontato di 18,99 euro è un affare.