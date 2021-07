Il nuovo aggiornamento di PUBG Mobile 1.5 introduce le auto elettriche di Tesla: si, c'è la Model Y, ma anche il pickup più innovativo di sempre, il Cybertruck.

PUBG Mobile x Tesla: cosa sta succedendo?

Krafton e Tencent Games hanno collaborato con Tesla al fine di portare i veicoli riconoscibili di quest'ultimo nel popolare titolo sparatutto più famoso di sempre, PUBG Mobile. Ora, i giocatori possono aspettarsi di vedere nel gioco veicoli come la Model Y e il Cybertruck.

Le nuove auto arrivano con il nuovo update v1.5, un importante aggiornamento che introduce molti cambiamenti nella mappa Erangel. Parlando della collaborazione, PUBG Mobile X Tesla possiamo osservare la Gigafactory del produttore americano di veicoli elettrici; questo luogo ora sarà esplorabile dai giocatori durante la partita. In questa fabbrica, si può assemblare il modello Model Y, l'auto a guida autonoma più famosa del costruttore, insierme ad altri veicoli come il Cybertruck, il tutto attivando determinati interruttori.

Tuttavia, il gioco non consente a nessun giocatore di guidare questi nuovi veicoli, purtroppo. Inoltre, l'update apporta anche varie modifiche alla mappa originale di Erangel, con revisioni agli edifici insieme a nuove attrezzature come la futuristica bici antigravità.

Sebbene questi cambiamenti nell'aggiornamento siano disponibili per la divisione mobile del popolare gioco battle royale, è probabile che la sua variante per PC non riceva un firmware simile considerando che il suo gameplay si basa su meccaniche più realistiche. Tuttavia, il nuovo update di PUBG Mobile è un'ottima piattaforma per Tesla per pubblicizzare i suoi veicoli poiché il gioco è uno dei titoli per dispositivi mobili più popolari sul mercato al momento. Sì, anche più di COD o Fortnite. Voi ci giocate?

