PS6: clamorosa Microsoft, svela la possibile data di uscita

Naturalmente siamo ben distanti da una conferma ufficiale, visto il lungo lasso di tempo che ci separa dalla prossima generazione, ma alcuni documenti legali hanno svelato che Microsoft si aspetta come PS6 e il successore di Xbox Series X usciranno nel 2028.

I documenti sono comparsi nel corso della battaglia legale contro FTC, l’ente di regolamentazione statunitense, nel processo che vede Redmond cercare di far valere le proprie ragioni circa l’acquisizione di Activision Blizzard.

PS6 e futura Xbox nel 2028: sarà davvero così?

Come detto in apertura, quella di Microsoft è puramente una stima che ipotizza come l’inizio della nuova generazione di console possa essere collocato al 2028.

Una previsione che sarebbe in linea con le precedenti generazioni di console: sono trascorsi infatti sette anni tra il lancio di Xbox One e PlayStation 4, avvenuto nel 2013, con quello di Xbox Series X/S e PlayStation 5, fissato nel tumultuoso 2020 della pandemia. Una coerenza che si riscontra anche con il lancio di PlayStation 3 e Xbox 360, avvenuto tra il 2005 e il 2006.

L’informazione è stata svelata durante la battaglia legale in corso di Microsoft nel suo tentativo di acquisire Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. La proposta di acquisizione è stata attualmente bloccata nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

In tal proposito, Sony ha fatto sapere che non intende condividere i dettagli su PlayStation 6 con Activision se l’acquisizione dovesse andare in porte. Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato alla FTC che non vuole correre il rischio che un’azienda di proprietà di un concorrente diretto possa avere accesso a simili informazioni.

