PS5, arriva il VRR: come attivarlo e i giochi compatibili

Sony ha annunciato che con il nuovo aggiornamento di PS5 previsto per questa settimana è in arrivo l’atteso supporto alla tecnologia Variable Refresh Rate, meglio conosciuta come VRR.

VRR è una tecnica che permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con le prestazioni del gioco, riducendo fenomeni come lo stuttering e lo screen tearing: in generale, questo permette di migliorare sensibilmente la fluidità del titolo che supporta la tecnologia. Xbox Series X e S hanno supportato la feature fin dal lancio, mentre i giocatori PlayStation 5 hanno dovuto attendere un anno e mezzo. Un’attesa finalmente finita.

PS5: come attivare il VRR e come funziona

Prima di spiegare come attivare il VRR su PS5 va precisato che è necessario rispettare dei requisiti: utilizzare un monitor o un televisore con uscita HDMI 2.1 e che naturalmente sia dichiaratamente compatibile con la tecnologia. Una volta che si è sicuri di questo, è possibile attivare il VRR con qualsiasi gioco a disposizione, mentre nel paragrafo successivo vengono elencati i titoli ufficialmente compatibili.

Aprire il menu “Impostazioni” di PS5 Scorrere in basso e selezionare la voce “Schermo e video“ Selezionare la voce “Uscita video“ Se il TV o monitor è compatibile, troverete la possibilità di spuntare la casella VRR.

Questo vi permetterà di provare ad usare il VRR anche con i giochi non ufficialmente compatibili. Un messaggio vi avvisa comunque che in caso di problemi visivi il suggerimento è naturalmente quello di disattivare l’opzione.

VRR su PlayStation 5: i giochi compatibili

Questa è invece la lista ufficiale dei primi giochi PS5 che riceveranno un aggiornamento specifico per funzionare con il VRR:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

L’aggiornamento è previsto entro la fine di questa settimana.