PS5 Standard OGGI disponibile da GameStop: link e ora per acquistarla

GameStop ha confermato che anche oggi, mercoledì 11 maggio 2022, metterà a disposizione la PS5 Standard Edition tramite il sito ufficiale.

L’occasione è ormai il solito appuntamento infrasettimanale con la GameStopTV, che andrà in onda questo pomeriggio a partire dalle ore 16 sul canale Twitch ufficiale del rivenditore. Di seguito, il link che ti permetterà di tentare di comprare la console. Solitamente viene attivato intorno alle 17.

Drop PS5 GameStop 11 maggio 2022 – I contenuti del bundle e come acquistarlo

Questo pomeriggio dunque, se sarai fortunato, avrai la possibilità di comporre il seguente bundle direttamente dal sito ufficiale di GameStop, al link che ti abbiamo indicato. Il bundle che dovrai comporre per essere abilitato all’acquisto è il seguente:

1 Console PS5 Standard

1 Headset Sades Spirits Rasta

1 copia di Chivalry 2

1 copia di Yakuza Like a Dragon

1 copia di Call of Duty Black Ops Cold War

1 copia di RIDE 4

1 copia di Hell Let Loose

1 copia di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

La pagina del sito ti metterà tutti questi contenuti immediatamente a disposizione: dovrai semplicemente selezionarli e aggiungerli al carrello. Il prezzo complessivo del bundle sarà di 699,98€. Per essere abilitato all’acquisto devi possedere una tessera GameStop e registrarla direttamente sul sito ufficiale.

Come al solito, le unità a disposizione saranno pochissime quindi ti invitiamo a seguire la diretta su Twitch e di tenerti pronto per la seconda parte della puntata, che è solitamente il momento in cui viene dato il via libera alla vendita.

A quel punto, cliccando sul link di acquisto, sarai indirizzato a una sorta di coda virtuale da cui non dovrai mai uscire per non perdere il turno. Quando toccherà a te, potrai comporre il bundle che ti abbiamo descritto e tentare l’acquisto pagando con carta di credito. Una email da parte di GameStop ti darà l’eventuale conferma. La console viene spedita con corriere e ti arriverà nel giro di pochi giorni.