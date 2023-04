PS5 Standard Edition con lettore Blu-Ray a prezzo STRACCIATO su eBay

Se stai cercando di acquistare la PS5 Standard Edition, la console più potente e innovativa di Sony, non perdere questa occasione imperdibile su eBay: solo per pochi giorni puoi trovare la PS5 Standard Edition a soli 489 euro invece di 549,99, con uno sconto del 11% sul prezzo di listino.

PS5 Standard Edition: il sogno è a casa tua

PS5 Standard Edition è dotata di un lettore Blu-Ray 4K che ti permette di riprodurre i tuoi giochi preferiti su disco e di goderti i film in alta definizione. La console ha una memoria SSD da 825 GB che garantisce caricamenti ultra rapidi e una fluidità di gioco senza precedenti. Inoltre, grazie al controller DualSense, potrai vivere un’esperienza di gioco immersiva tramite il feedback aptico e ai grilletti adattivi.

Il venditore che propone questa offerta è un rivenditore affidabile che ha il 98,9% di feedback positivi e che assicura la spedizione gratuita con corriere espresso. Potrai ricevere la tua PS5 Standard Edition in pochi giorni e iniziare a divertirti con i giochi più attesi del momento, come God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy e Dead Island 2.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora la tua PS5 Standard Edition a 489 euro invece di 549,99 su eBay e risparmi sul prezzo di listino. La next-gen è pronta ad arrivare a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.