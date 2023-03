PS5 Standard disponibile su Amazon: CONSEGNA IN 24H

La PS5 Standard Edition è nuovamente disponibile su Amazon e questa volta nelle condizioni migliori possibili. Hai il prezzo ufficiale di 549,99 euro, la spedizione Prime e la consegna garantita in appena 24 ore. La acquisti adesso, insomma, e potrai riceverla a casa già domani, senza bundle o sovrapprezzi di sorta.

PS5 Standard Edition: ora su Amazon con consegna VELOCE

Era da un po’ di tempo che la PlayStation 5 Standard Edition non era disponibile con spedizione immediata e con consegna veloce, almeno per quanto riguarda la versione liscia. In questo caso infatti ti porti a casa la desiderata console di ultima generazione Sony senza bundle e dunque senza la presenza di accessori o giochi aggiuntivi.

All’interno della confezione troverai semplicemente la PS5 nella sua Standard Edition con lettore disco, il modello più desiderato, con SSD da 825GB, un controller wireless DualSense, il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e il cavo USB-C per la ricarica del joypad.

Il prezzo è quello ufficiale, senza trucchi e senza sorprese: 549,99 euro con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon stessa, che in questo modo può garantirti la consegna immediata. Per questa ragione ti consigliamo di fare presto, perché in questo caso la PS5 continua ad andare ancora facilmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.