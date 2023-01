PS5 Standard disponibile ORA: acquistala prima che sia troppo tardi

Ci stiamo facendo l’abitudine che quasi non ci sembra vero. La PS5 Standard Edition con God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales è di nuovo disponibile per l’acquisto immediato sul sito di Unieuro.

Nel momento in cui scriviamo la disponibilità è ancora attiva: non ti rimane altro da fare che aggiungerla al carrello e completare l’ordine. La consegna avviene con corriere espresso nel giro di circa 48 ore.

PS5 disponibile ora: il sogno diventa realtà

Il bundle che è ormai protagonista delle nostre pagine in questi giorni è il “solito” di Unieuro: al suo interno troverai la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco insieme ad una copia di God of War Ragnarok. In più, per un prezzo complessivo di 699 euro, trovi anche i fantastici Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Esatto: nessun sovrapprezzo, nessuna sorpresa. Paghi tutto con i prezzi ufficiali e ti porti a casa la console più desiderata e tre giochi di primissimo livello.

Quindi, apri subito la pagina, aggiungi il bundle al carrello e completa l’ordine. Nel giro di qualche giorno sarai pronto a spacchettare la tua PlayStation 5. Riesci a crederci?

