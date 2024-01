PS5 Slim: la versione Digital è su Amazon, anche con acquisto in 5 rate

È il momento giusto per acquistare la PS5 Slim nella variante Digital. In questo momento, infatti, la console è disponibile in pronta consegna su Amazon (si tratta della versione venduta e spedita da Amazon e non da un rivenditore del marketplace). Il prezzo è di 449,99 euro. Per tutti gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile acquistare la PS5 Slim anche con pagamento in 5 rate mensili (da 90 euro al mese) andando a dilazionare la spesa. Per sfruttare l’offerta è sufficiente cliccare sul box riportato qui di sotto. Ripetiamo che l’acquisto a rate è disponibile solo per clienti selezionati. Per scoprire se con il proprio account è possibile accedere alla promozione bisogna raggiungere la pagina della console qui di sotto.

PS5 Slim: la Digital è disponibile anche a rate su Amazon

La PS5 Slim è, senza dubbio, la console del momento. La versione Digital è un’ottima soluzione su cui puntare per acquistare la console di Sony, grazie a un prezzo decisamente più basso. Considerando i tantissimi giochi disponibili, scegliere di acquistare oggi la console di Sony è, sicuramente, una mossa giusta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la PS5 Slim Digital al prezzo di 449,99 euro. Chi sceglie questa console può puntare anche sull’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, anche con possibilità di pagamento tramite carta di debito. La promozione è riservata solo agli utenti Amazon selezionati. Per sfruttare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Le unità disponibili sono poche e la console potrebbe diventare sold out rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.